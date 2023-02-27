Eduards Tidenbergs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduards Tidenbergs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduards Tidenbergs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduards Tidenbergs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduards Tidenbergs 18 Aralık 1994 tarihinde Ventspils şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Eduards Tīdenbergs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduards Tidenbergs Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Eduards Tidenbergs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Eduards Tidenbergs'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduards Tidenbergs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduards Tidenbergs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduards Tidenbergs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduards Tidenbergs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ventspils

3 Ağustos 2020 yılında Liepaja

Eduards Tidenbergs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduards Tidenbergs şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Eduards Tidenbergs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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