Eduards Visnakovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduards Visnakovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduards Visnakovs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduards Visnakovs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduards Visnakovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduards Visnakovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduards Visnakovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduards Visnakovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduards Visnakovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduards Visnakovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduards Visnakovs 10 Mayıs 1990 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Eduards Višņakovs şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduards Visnakovs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduards Visnakovs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduards Visnakovs'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduards Visnakovs Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vishnjakov/

Eduards Visnakovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduards Visnakovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduards Visnakovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduards Visnakovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Ventspils

1 Temmuz 2012 yılında Shakhter K.

22 Temmuz 2013 yılında Widzew Lodz

28 Ağustos 2014 yılında Ruch Chorzow

25 Ağustos 2015 yılında KVC Westerlo

31 Ağustos 2016 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2017 yılında KVC Westerlo

11 Temmuz 2017 yılında RFS

26 Mart 2019 yılında Soligorsk

28 Şubat 2020 yılında Spartaks

2 Ekim 2020 yılında Soligorsk

19 Şubat 2021 yılında CSM Resita

23 Temmuz 2021 yılında Pogon Siedlce

1 Mart 2022 yılında GKS Wikielec

15 Temmuz 2022 yılında Super Nova

Eduards Visnakovs kimdir

Eduards Visnakovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduards Visnakovs şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JFC Skonto Riga, Daugava Riga

Eduards Visnakovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Eduards Visnakovs nereli

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