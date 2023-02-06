Edutm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edutm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edutm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edutm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edutm 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Eduardo Ribeiro de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edutm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edutm, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edutm'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 8 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edutm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edutm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edutm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edutm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2020 yılında Athletico-PR B

14 Eylül 2021 yılında Remo

15 Aralık 2021 yılında Athletico-PR B

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Athletico-PR B

Edutm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edutm şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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