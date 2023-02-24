Eduvie İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduvie İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduvie İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduvie İkoba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduvie İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduvie İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduvie İkoba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduvie İkoba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduvie İkoba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduvie İkoba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduvie İkoba 26 Ekim 1997 tarihinde Bettendorf, Iowa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduvie İkoba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Lions yapmaktadır. Eduvie İkoba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduvie İkoba'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eduvie İkoba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduvie İkoba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduvie İkoba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduvie İkoba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2019 yılında Zalaegerszeg

29 Temmuz 2020 yılında AS Trencin

27 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

Eduvie İkoba kimdir

Eduvie İkoba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduvie İkoba şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Eduvie İkoba nereli

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