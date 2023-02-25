Edvan Bakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvan Bakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvan Bakaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edvan Bakaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edvan Bakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvan Bakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvan Bakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvan Bakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvan Bakaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvan Bakaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvan Bakaj 9 Ekim 1987 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvan Bakaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Edvan Bakaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Edvan Bakaj'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edvan Bakaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvan Bakaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Edvan Bakaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvan Bakaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2007 yılında KS Luftëtari

30 Haziran 2008 yılında FK Partizani

1 Ağustos 2008 yılında KF Laçi

1 Mayıs 2009 yılında FK Partizani

1 Temmuz 2009 yılında KF Laçi

1 Ocak 2010 yılında KS Besa

1 Ocak 2011 yılında FK Dinamo

1 Temmuz 2011 yılında KS Besa

1 Temmuz 2012 yılında KF Laçi

21 Ağustos 2014 yılında KF Tirana

29 Ağustos 2017 yılında KF Liria

18 Haziran 2018 yılında FC Drita

30 Ocak 2019 yılında FC Luftëtari

1 Temmuz 2019 yılında KF Tirana

15 Eylül 2020 yılında FK Dinamo

Edvan Bakaj kimdir

Edvan Bakaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvan Bakaj şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Edvan Bakaj nereli

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