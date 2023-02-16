Edvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvan 20 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Edvan Gonçalves şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edvan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına - tarihinde katılmıştır. Edvan'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvan şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.