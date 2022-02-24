Edvar Musikisi ne demek, TDK'ya göre Edvar Musikisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edvar musikisi ne demek? Edvar musikisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edvar musikisi kelimesi. Peki edvar musikisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edvar musikisi nedir, edvar musikisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EDVAR MUSİKİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edvar musikisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre edvar musikisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alaturka klasik müzik

