Edvar ne demek, TDK'ya göre Edvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edvar ne demek? Edvar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edvar kelimesi. Peki edvar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edvar nedir, edvar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EDVAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edvar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Edvar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre edvar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çağlar, devirler

- Alaturka müzik kurallarını inceleyen eser



EDVAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- edvar musikisi

