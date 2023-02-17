Edvard Race kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvard Race Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvard Race adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvard Race Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvard Race 22 Mayıs 1997 tarihinde Moss şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Edvard Linnebo Race şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvard Race Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Edvard Race, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edvard Race'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edvard Race Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/edvardrace/

Edvard Race Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvard Race isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Edvard Race Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvard Race futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2016 yılında Stabæk Fotball

31 Mart 2017 yılında Kongsvinger

18 Temmuz 2017 yılında Stabæk Fotball

1 Mart 2018 yılında Raufoss

17 Şubat 2022 yılında Arendal Fotball

5 Ocak 2023 yılında Olym. Charleroi

Edvard Race Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvard Race şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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