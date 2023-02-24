Edvard Rusak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvard Rusak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvard Rusak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvard Rusak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvard Rusak 6 Nisan 1994 tarihinde Senta şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvard Rusak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edvard Rusak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 31 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Edvard Rusak'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edvard Rusak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvard Rusak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvard Rusak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvard Rusak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Kaposvár U17

1 Temmuz 2011 yılında Kaposvár U19

1 Ocak 2012 yılında Kaposvár II

1 Ocak 2013 yılında Kaposvár

31 Ocak 2015 yılında Gyirmót FC

Edvard Rusak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvard Rusak şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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