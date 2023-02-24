Edvin Bachesz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Bachesz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Bachesz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edvin Bachesz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edvin Bachesz 17 Haziran 2005 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edvin Bachesz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edvin Bachesz'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edvin Bachesz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edvin Bachesz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Eylül 2015 yılında Pécsi MFC Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Pécsi MFC U17
1 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC U19
1 Ocak 2023 yılında Pécsi MFC
Edvin Bachesz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edvin Bachesz şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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