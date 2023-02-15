Edvin Becirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Becirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Becirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Becirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Becirovic 29 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Becirovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL Sportsmanagment yapmaktadır. Edvin Becirovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Edvin Becirovic'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edvin Becirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edvin Becirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Becirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Becirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2016 yılında Värnamo U17

1 Ocak 2017 yılında IFK Värnamo U19

1 Temmuz 2019 yılında Värnamo

Edvin Becirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Becirovic şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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