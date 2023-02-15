Edvin Dahlqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Dahlqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Dahlqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Dahlqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Dahlqvist 14 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Dahlqvist Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Edvin Dahlqvist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edvin Dahlqvist'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edvin Dahlqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edvin Dahlqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Dahlqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Dahlqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IFK U17

1 Ocak 2016 yılında IFK U19

1 Ocak 2019 yılında IFK Göteborg

26 Haziran 2019 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2019 yılında IFK Göteborg

21 Şubat 2020 yılında Qviding FIF

8 Ocak 2022 yılında Landskrona

Edvin Dahlqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Dahlqvist şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edvin Dahlqvist Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Öckerö IF (-2014), IFK Göteborg (2015-2018)

İsveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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