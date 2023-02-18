Edvin Krupic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Krupic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Krupic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Krupic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Krupic 3 Mart 2004 tarihinde Jesenice şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Krupic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zmiya s.r.o yapmaktadır. Edvin Krupic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edvin Krupic'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edvin Krupic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvin Krupic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Krupic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Krupic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2022 yılında NK Dob

30 Haziran 2023 yılında NK Domzale U19

Edvin Krupic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Krupic şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Edvin Krupic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Ağu 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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