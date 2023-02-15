Edvin Kurtulus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Kurtulus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Kurtulus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Kurtulus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Kurtulus 5 Mart 2000 tarihinde Halmstad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Kurtulus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Edvin Kurtulus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edvin Kurtulus'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edvin Kurtulus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edvin Kurtulus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edvin Kurtulus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Kurtulus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Halmstad U19

1 Ocak 2019 yılında Halmstads BK

8 Ocak 2022 yılında Hammarby

Edvin Kurtulus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Kurtulus şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edvin Kurtulus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Halmstads BK (2005-2019)

İsveç takımında 4 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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