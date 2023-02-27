Edvin Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvin Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edvin Muratovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Edvin Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvin Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Muratovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Muratovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Muratovic 15 Şubat 1997 tarihinde Düdelingen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Edvin Muratović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Muratovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vulpes-vna yapmaktadır. Edvin Muratovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edvin Muratovic'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edvin Muratovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvin Muratovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Edvin Muratovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Muratovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında F91 Altyapı

13 Ekim 2013 yılında Metz U17

1 Temmuz 2015 yılında Saarbrücken U19

1 Eylül 2016 yılında Virton U21

1 Ocak 2017 yılında RE Virton

29 Ocak 2018 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Differdange 03

30 Haziran 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Edvin Muratovic kimdir

Edvin Muratovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Muratovic şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

F91 Düdelingen, Jeunesse Esch, FC Metz, FC Saarbrücken

Edvin Muratovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edvin Muratovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Marcio Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcio Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gakuto Notsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gakuto Notsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gakuto Notsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gakuto Notsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max De Cillia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Cillia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max De Cillia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Cillia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takaaki Shichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takaaki Shichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takaaki Shichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takaaki Shichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi