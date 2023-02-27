Edvin Muratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Muratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Muratovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Muratovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Muratovic 15 Şubat 1997 tarihinde Düdelingen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Edvin Muratović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Muratovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vulpes-vna yapmaktadır. Edvin Muratovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edvin Muratovic'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edvin Muratovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvin Muratovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Muratovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Muratovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında F91 Altyapı

13 Ekim 2013 yılında Metz U17

1 Temmuz 2015 yılında Saarbrücken U19

1 Eylül 2016 yılında Virton U21

1 Ocak 2017 yılında RE Virton

29 Ocak 2018 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Differdange 03

30 Haziran 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Edvin Muratovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Muratovic şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edvin Muratovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

F91 Düdelingen, Jeunesse Esch, FC Metz, FC Saarbrücken

Lüksemburg takımında 20 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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