Edvin Ramic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Ramic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Ramic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Ramic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Ramic 7 Mayıs 2004 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Ramic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edvin Ramic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edvin Ramic'nin First Vienna FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edvin Ramic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvin Ramic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Ramic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Ramic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Vienna Alt.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2019 yılında Vienna Alt.

1 Ocak 2022 yılında Vienna II

1 Temmuz 2022 yılında First Vienna FC

Edvin Ramic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Ramic şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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