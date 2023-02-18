Edvin Suljanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Suljanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Suljanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Suljanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Suljanovic 10 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Suljanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edvin Suljanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Edvin Suljanovic'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edvin Suljanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvin Suljanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edvin Suljanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Suljanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2021 yılında Olimpija U19

12 Ağu 2021 yılında ND Primorje

31 Aralık 2021 yılında NK Olimpija

23 Şubat 2022 yılında NK Dekani

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

19 Temmuz 2022 yılında SV Spittal/Drau

9 Şubat 2023 yılında ND Primorje

Edvin Suljanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Suljanovic şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.