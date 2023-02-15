Edvin Tellgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvin Tellgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvin Tellgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvin Tellgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvin Tellgren 19 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvin Tellgren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edvin Tellgren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edvin Tellgren'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edvin Tellgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edvin Tellgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edvin Tellgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvin Tellgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2020 yılında Karlslunds IF

15 Temmuz 2021 yılında Norrköping

Edvin Tellgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvin Tellgren şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edvin Tellgren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Kumla (-2012), Karlslunds IF (2013-2020)

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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