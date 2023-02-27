Edvinas Gertmonas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvinas Gertmonas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvinas Gertmonas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edvinas Gertmonas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edvinas Gertmonas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvinas Gertmonas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvinas Gertmonas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvinas Gertmonas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvinas Gertmonas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvinas Gertmonas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvinas Gertmonas 1 Haziran 1996 tarihinde Šilalė şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvinas Gertmonas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edvinas Gertmonas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 29 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Edvinas Gertmonas'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edvinas Gertmonas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gertmonas

Edvinas Gertmonas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvinas Gertmonas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Edvinas Gertmonas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvinas Gertmonas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Tauras

23 Haziran 2014 yılında Atlantas

1 Ocak 2015 yılında Rennes

6 Ocak 2015 yılında Atlantas

30 Haziran 2015 yılında Rennes

29 Ağustos 2019 yılında Zalgiris

Edvinas Gertmonas kimdir

Edvinas Gertmonas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvinas Gertmonas şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Tauras

Edvinas Gertmonas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 12 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edvinas Gertmonas nereli

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