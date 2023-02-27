Edvinas Girdvainis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvinas Girdvainis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvinas Girdvainis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edvinas Girdvainis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edvinas Girdvainis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvinas Girdvainis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edvinas Girdvainis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvinas Girdvainis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvinas Girdvainis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvinas Girdvainis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvinas Girdvainis 17 Ocak 1993 tarihinde Klaipeda şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvinas Girdvainis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOACK SPORTS GmbH yapmaktadır. Edvinas Girdvainis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Edvinas Girdvainis'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edvinas Girdvainis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egirdvainis/

Edvinas Girdvainis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvinas Girdvainis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Edvinas Girdvainis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvinas Girdvainis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Padova U19

7 Temmuz 2012 yılında Ekranas

29 Temmuz 2014 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2016 yılında Piast Gliwice

21 Temmuz 2017 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2018 yılında Piast Gliwice

10 Temmuz 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

18 Ağustos 2018 yılında Keshla

1 Temmuz 2019 yılında RFS

9 Ocak 2020 yılında KFC Uerdingen

17 Ağustos 2021 yılında Kauno Zalgiris

Edvinas Girdvainis kimdir

Edvinas Girdvainis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvinas Girdvainis şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FBK Kaunas, Calcio Padova 1910

Edvinas Girdvainis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Edvinas Girdvainis nereli

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