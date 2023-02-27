Edvinas Kloniunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edvinas Kloniunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edvinas Kloniunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edvinas Kloniunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edvinas Kloniunas 28 Haziran 1998 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Edvinas Kloniūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edvinas Kloniunas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Edvinas Kloniunas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edvinas Kloniunas'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edvinas Kloniunas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kloniunas/

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Edvinas Kloniunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edvinas Kloniunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Edvinas Kloniunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edvinas Kloniunas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Spyris

12 Ağustos 2019 yılında Bijelo Brdo

16 Eylül 2020 yılında FC Sevan

1 Temmuz 2021 yılında Kauno Zalgiris

Edvinas Kloniunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edvinas Kloniunas şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edvinas Kloniunas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FM Tauras (-2005)

Litvanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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