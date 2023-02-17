Edward Bolanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Bolanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edward Bolanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edward Bolanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edward Bolanos 14 Ağu 1998 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edward Orlando Bolaños Angulo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edward Bolanos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Edward Bolanos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edward Bolanos'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edward Bolanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edward Bolanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edward Bolanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edward Bolanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında Rayo B

30 Haziran 2018 yılında Rionegro Águila

1 Temmuz 2018 yılında Cortuluá

20 Ağu 2018 yılında Ponferradina B

1 Temmuz 2019 yılında Ponferradina

15 Ağu 2019 yılında CD Guijuelo

22 Ocak 2020 yılında Ponferradina

23 Ocak 2020 yılında Alcobendas

30 Haziran 2020 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2021 yılında Patriotas

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Edward Bolanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edward Bolanos şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.