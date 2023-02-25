Edward Caspers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Caspers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edward Caspers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edward Caspers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edward Caspers 24 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edward Caspers Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edward Caspers, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 16 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Edward Caspers'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Edward Caspers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edward Caspers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Haziran 2022 yılında Macarthur
Edward Caspers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edward Caspers şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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