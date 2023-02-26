Edward Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edward Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edward Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edward Mensah 5 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edward Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Edward Mensah'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edward Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edward Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edward Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edward Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edward Mensah şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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