Edward Snowden'dan çarpıcı paylaşım: Facebook ile Instagram çöktü ve dünya daha sağlıklı bir yer haline geliyor

ABD'li bilgisayar uzmanı, CIA ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanı Edward Snowden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yıllar önce Ulusal Güvenlik Dairesi'nin gizli belgelerini medyaya ifşa eden ve Ulusal Güvenlik Dairesi tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran Snowden, Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram'ın çökmesine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Facebook ve Instagram gizemli bir şekilde çöktü ve dünya daha sağlıklı bir yer haline geliyor." ifadesini kullanan Edward Snowden'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Snowden'ın Facebook'un çökmesinin ardından Twitter'da trend topic olan #facebookdown hashtag'ini kullanması dikkat çekti.

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"FACEBOOK KAR ETMEYİ GÜVENLİĞE TERCİH EDİYOR!"

Öte yandan Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen katıldığı bir televizyon programında söz konusu platforma ilişkin konuştu.

Kamu yararı ile şirket karı arasında yaşanan bir çatışma durumunda şirketin kendi çıkarlarını seçtiğini söyleyen Haugen'ın açıklaması gündem oldu.

Facebook'u kuran Mark Zuckerberg ile aynı üniversiteyi bitiren 37 yaşındaki veri bilimcisi, Facebook'un kendi iç raporlarını Wall Street Journal'a ve federal birimlere kendisinin sızdırdığını belirtti.

Frances Haugen söz konusu şirketin, iç araştırmalarının nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini ifade etti.

Haugen, 2020'de Joe Biden'in başkan seçilmesinin ardından Facebook'un yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu öne sürdü. Haugen'ın açıklamaları çok konuşuldu.

HAUGEN'IN FACEBOOK'TAN AYRILIŞ SEBEBİ

Facebook'un 2019 yılından beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtması sonrası şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını ifade eden Haugen, şirketin kar etmeyi güvenliğe tercih ettiğini yineledi.

NEFRET PAYLAŞIMLI İÇERİKLER ÖNE ÇIKARILIYOR

Kullanıcıların akışta nelerin göreceği ve nefret dolu içeriği nasıl tercih ettiklerini yöneten algoritmaların bulunduğunu belirten Haugen, bunun insanlar arasında daha fazla bölünmeye ve kötü niyete katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

"FACEBOOK BU YOLLA BÜYÜK KAR ELDE EDİYOR"

Haugen, algoritmaların beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmesine neden olduğu ve Facebook'un bundan dijital reklamlar ile büyük karlar elde ettiğinin altını çizdi.

HAUGEN'İN İDDİALARI DOĞRU MU?

Facebook'un üst yöneticisi Nick Clegg, Haugen'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Clegg, Haugen'in iddialarının "yanıltıcı" olduğunu ifade eeti ve eldeki kanıtların Facebook'un veya daha genel olarak sosyal medyanın kutuplaşmanın başlıca sebebi olduğu fikrini desteklemediğini söyledi.