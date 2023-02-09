Edwin Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edwin Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edwin Cardona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edwin Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edwin Cardona

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Cardona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Cardona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Cardona 9 Aralık 1992 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edwin Andrés Cardona Bedoya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Cardona Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KAMPIO SPORTS yapmaktadır. Edwin Cardona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edwin Cardona'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edwin Cardona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e.cardona10/?hl=es

http://www.facebook.com/Ecardona10-1664218727192336/

Edwin Cardonaboyu ve yaşı kaç

Edwin Cardona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edwin Cardona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edwin Cardona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Cardona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2012 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2012 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2013 yılında Junior FC

31 Aralık 2013 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2015 yılında Monterrey

17 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2018 yılında Monterrey

1 Ocak 2019 yılında Pachuca

31 Aralık 2019 yılında Monterrey

31 Ocak 2020 yılında Club Tijuana

21 Ağu 2020 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2021 yılında Club Tijuana

11 Ocak 2022 yılında Racing Club

Edwin Cardona kimdir

Edwin Cardona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Cardona şuan Racing Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Edwin Cardona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edwin Cardona nereli

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