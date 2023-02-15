Edwin Dellkrans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Dellkrans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Dellkrans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Dellkrans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Dellkrans 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Dellkrans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Len Norgren yapmaktadır. Edwin Dellkrans, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edwin Dellkrans'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Edwin Dellkrans Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edwin Dellkrans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Edwin Dellkrans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Dellkrans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Täfteå IK

1 Temmuz 2019 yılında Sundsvall Jgd.

1 Ocak 2020 yılında Sundsvall U17

1 Ocak 2021 yılında Sundsvall U21

1 Ocak 2022 yılında Sundsvall U19

8 Ocak 2023 yılında GIF Sundsvall

Edwin Dellkrans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Dellkrans şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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