Edwin Gyimah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Gyimah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edwin Gyimah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edwin Gyimah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edwin Gyimah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Gyimah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edwin Gyimah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Gyimah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Gyimah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Gyimah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Gyimah 9 Mart 1991 tarihinde Sekondi-Takoradi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Gyimah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edwin Gyimah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edwin Gyimah'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwin Gyimah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Gyimah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Edwin Gyimah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Gyimah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında S. Hasaacas

1 Temmuz 2010 yılında Wa All Stars FC

1 Ocak 2012 yılında SuperSport Utd.

24 Temmuz 2014 yılında Black Aces

30 Haziran 2015 yılında SuperSport Utd.

1 Ağustos 2015 yılında Orlando Pirates

20 Mart 2017 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2018 yılında Bidvest Wits FC

18 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2019 yılında Black Leopards

29 Temmuz 2021 yılında Sekhukhune

Edwin Gyimah kimdir

Edwin Gyimah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Gyimah şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Edwin Gyimah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edwin Gyimah nereli

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