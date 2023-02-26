Edwin Mesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Mesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Mesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Mesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Mesa 9 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Ernesto Mesa Mercado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Mesa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Edwin Mesa'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edwin Mesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Mesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Mesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Mesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Estrella Roja

1 Ocak 2021 yılında Gualaceo SC

Edwin Mesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Mesa şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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