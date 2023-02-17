Edwin Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Mosquera 27 Haziran 2001 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Stiven Mosquera Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Mosquera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Edwin Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Edwin Mosquera'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edwin Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Medellín

24 Mayıs 2021 yılında Juventude

18 Ekim 2021 yılında Indep. Medellín

3 Ocak 2022 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2022 yılında Indep. Medellín

12 Temmuz 2022 yılında Atlanta

2 Şubat 2023 yılında Defensa

31 Aralık 2023 yılında Atlanta

Edwin Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Mosquera şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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