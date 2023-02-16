Edwin Schwarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Schwarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Schwarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Schwarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Schwarz 13 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Schwarz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kögl & Partner GmbH yapmaktadır. Edwin Schwarz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edwin Schwarz'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edwin Schwarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Schwarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Schwarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Schwarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Bayern II

16 Temmuz 2015 yılında Viktoria Köln

1 Temmuz 2017 yılında Stuttg. Kickers

1 Temmuz 2018 yılında SpVgg Bayreuth

Edwin Schwarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Schwarz şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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