Eelis Silvo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eelis Silvo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eelis Silvo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eelis Silvo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eelis Silvo 11 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eelis Silvo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eelis Silvo'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eelis Silvo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eelis Silvo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eelis Silvo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eelis Silvo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC KTP

Eelis Silvo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eelis Silvo şuan FC KTP takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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