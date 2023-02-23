Eelis Taskila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eelis Taskila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eelis Taskila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eelis Taskila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eelis Taskila 2 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eelis Taskila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eelis Taskila'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Eelis Taskila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eelis Taskila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında RoPS
1 Ocak 2023 yılında AC Oulu
Eelis Taskila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eelis Taskila şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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