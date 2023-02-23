Eemeli Raittinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eemeli Raittinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eemeli Raittinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eemeli Raittinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eemeli Raittinen 3 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eemeli Raittinen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eemeli Raittinen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eemeli Raittinen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eemeli Raittinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eemeli Raittinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eemeli Raittinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eemeli Raittinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ilves

12 Mayıs 2021 yılında HJS

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Eemeli Raittinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eemeli Raittinen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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