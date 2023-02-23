Eemeli Virta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eemeli Virta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eemeli Virta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eemeli Virta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eemeli Virta 28 Eylül 2000 tarihinde Anjalankoski şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eemeli Virta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ballex yapmaktadır. Eemeli Virta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Eemeli Virta'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eemeli Virta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eemeli Virta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eemeli Virta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eemeli Virta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Reipas U19

1 Ocak 2018 yılında FC Lahti

Eemeli Virta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eemeli Virta şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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