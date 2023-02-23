Eero Matti Auvinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eero Matti Auvinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eero Matti Auvinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eero Matti Auvinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eero Matti Auvinen 5 Mart 1996 tarihinde Janakkala şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eero Matti Auvinen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Eero Matti Auvinen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eero Matti Auvinen'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eero Matti Auvinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eero Matti Auvinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eero Matti Auvinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eero Matti Auvinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Haka

1 Ocak 2017 yılında AC Oulu

1 Ocak 2018 yılında VPS

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Haziran 2020 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2021 yılında FC Haka

Eero Matti Auvinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eero Matti Auvinen şuan FC Haka takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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