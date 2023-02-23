Eetu Huuhtanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eetu Huuhtanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eetu Huuhtanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eetu Huuhtanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eetu Huuhtanen 31 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eetu Huuhtanen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Eetu Huuhtanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eetu Huuhtanen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eetu Huuhtanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eetu Huuhtanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eetu Huuhtanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eetu Huuhtanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ilves

2 Ocak 2023 yılında FC Inter

Eetu Huuhtanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eetu Huuhtanen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Eetu Huuhtanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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