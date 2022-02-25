Efdal ne demek, TDK'ya göre Efdal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Efdal ne demek? Efdal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi efdal kelimesi. Peki efdal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre efdal nedir, efdal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EFDAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Efdal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Efdal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre efdal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erdemli

- Yeğ tutulan, tercih edilen

