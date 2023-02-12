Efe Ambrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Ambrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Ambrose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Ambrose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Ambrose 18 Ekim 1988 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Efetobore Ambrose Emuobo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Ambrose Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Efe Ambrose, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 26 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Efe Ambrose'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efe Ambrose Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Efe Ambrose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Efe Ambrose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Ambrose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bayelsa

1 Haziran 2009 yılında Kaduna United

1 Temmuz 2010 yılında FC Ashdod

31 Ağu 2012 yılında Celtic

1 Mart 2017 yılında Hibernian FC

7 Mayıs 2017 yılında Celtic

1 Temmuz 2017 yılında Hibernian FC

4 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2019 yılında Derby

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2020 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında St. Johnstone

4 Şubat 2022 yılında Dunfermline A.

9 Mayıs 2022 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2022 yılında Morton

Efe Ambrose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Ambrose şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Efe Ambrose Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kaduna United (2002-2006)

Nijerya takımında 5 numaralı formasıyla 27 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 3 gol atmıştır.

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