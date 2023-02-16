Efe Cakmak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cakmak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Cakmak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Cakmak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Cakmak 1 Ocak 2002 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Durmuş Can Efe Çakmak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Cakmak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efe Cakmak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Efe Cakmak'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Efe Cakmak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efecakmakk10/

Efe Cakmak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Cakmak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Efe Cakmak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Cakmak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2019 yılında Erbaa Gençlik

5 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

Efe Cakmak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Cakmak şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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