Efe Gecili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Gecili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Gecili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Gecili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Gecili 10 Eylül 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Efe Geçili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Gecili Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efe Gecili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adıyaman FK futbol takımında oynamaktadır. Adıyaman FK takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Efe Gecili'nin Adıyaman FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Efe Gecili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efegecili9/

Efe Gecili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Gecili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Efe Gecili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Gecili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2021 yılında Ümraniye U19

31 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

17 Ocak 2023 yılında Adıyaman FK

Efe Gecili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Gecili şuan Adıyaman FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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