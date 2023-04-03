Efe Kaan Sihlaroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Kaan Sihlaroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Kaan Sihlaroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Kaan Sihlaroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Kaan Sihlaroglu 8 Temmuz 2005 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türk,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Efe Kaan Sihlaroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Kaan Sihlaroglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Efe Kaan Sihlaroglu'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Efe Kaan Sihlaroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Kaan Sihlaroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efe Kaan Sihlaroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Kaan Sihlaroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19

Efe Kaan Sihlaroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Kaan Sihlaroglu şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Efe Kaan Sihlaroglu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karlsruher SC (2016-)

Türkiye U17 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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