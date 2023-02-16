Efe Kagan Kayahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Kagan Kayahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Efe Kagan Kayahan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Efe Kagan Kayahan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Efe Kagan Kayahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Kagan Kayahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Kagan Kayahan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Kagan Kayahan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Kagan Kayahan 6 Nisan 2001 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Efe Kağan Kayahan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Kagan Kayahan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efe Kagan Kayahan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Efe Kagan Kayahan'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efe Kagan Kayahanboyu ve yaşı kaç

Efe Kagan Kayahan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Kagan Kayahan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Efe Kagan Kayahan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Kagan Kayahan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2018 yılında BB Erzurum U19

19 Eylül 2019 yılında Altınordu Bld

17 Ağu 2020 yılında 52 Orduspor FK

12 Ocak 2023 yılında Siirt İÖİ

30 Haziran 2023 yılında 52 Orduspor FK

Efe Kagan Kayahan kimdir

Efe Kagan Kayahan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Kagan Kayahan şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Efe Kagan Kayahan nereli

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