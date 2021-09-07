Milli takımlarımızın voleybolda gösterdiği başarılı performanslarının ardından sporcularımız da merak konusu haline geldi. Filenin Efelerinden başarılı sporcumuz Efe Mandıralı hakkında da internet arama motorlarında Efe Mandıracı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Efe Mandıracı'nın boyu, kilosu kaç? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte o soruların cevapları...

EFE MANDIRACI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1 Nisan 2002 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dünyaya gelen Efe Mandıracı, 2021 CEV Avrupa Şampiyona'sında Milli takımımızın 1 numara formalı sporcusudur.19 yaşındaki Efe Mandıracı kariyerine Arkasspor'un altyapısında başladı. Genç voleybolcu daha sonra Halkbank'ın kadrosuna dahil oldu. Efe Mandıracı'nın İnstagram hesabına ise @efemandiracii adresinden ulaşabilirsiniz.

EFE MANDIRACI'NIN BOYU, KİLOSU KAÇ?

19 yaşındaki genç sporcunun boyu 2,03 metredir. 90 kilo olan Efe Mandıracı, smaçör pozisyonunda göre almaktadır. Mandıracı, Milli takımda 1 numaralı forma ile mücadele ediyor.