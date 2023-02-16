Efe Taylan Altunkara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Taylan Altunkara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Efe Taylan Altunkara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Efe Taylan Altunkara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Efe Taylan Altunkara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Taylan Altunkara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Taylan Altunkara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Taylan Altunkara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Taylan Altunkara 11 Ağu 2004 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Taylan Altunkara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efe Taylan Altunkara, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Efe Taylan Altunkara'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efe Taylan Altunkara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efetaylan11/

Efe Taylan Altunkaraboyu ve yaşı kaç

Efe Taylan Altunkara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Taylan Altunkara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Efe Taylan Altunkara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Taylan Altunkara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2019 yılında 1928 Buca Alt

29 Temmuz 2021 yılında Manisa FK

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Manisa FK

Efe Taylan Altunkara kimdir

Efe Taylan Altunkara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Taylan Altunkara şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Efe Taylan Altunkara nereli

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