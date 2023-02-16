Efe Yuceer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Yuceer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efe Yuceer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efe Yuceer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efe Yuceer 2 Mayıs 2005 tarihinde Edirne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efe Yuceer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efe Yuceer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına - tarihinde katılmıştır. Efe Yuceer'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Efe Yuceer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/efe.yuceer

Efe Yuceer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efe Yuceer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Efe Yuceer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efe Yuceer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efe Yuceer şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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