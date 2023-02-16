Efehan Kaptan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efehan Kaptan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efehan Kaptan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efehan Kaptan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efehan Kaptan 23 Ekim 2002 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efehan Kaptan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yiğit Oruç yapmaktadır. Efehan Kaptan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Efehan Kaptan'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Efehan Kaptan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efehan Kaptan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Efehan Kaptan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efehan Kaptan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Eskişehirspor

Efehan Kaptan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efehan Kaptan şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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