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Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

İlk olarak Ufak Tefek Cinayetle adlı dizide oyunculuk kariyerine başlayan Efekan Can'ın hayatı izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

EFEKAN CAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Efekan Can, 1994 yılında Bilecik’te dünyaya gelmiştir. Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimi için İstanbul’a gelen Efekan Can, Atölye Craft'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Efekan Can, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinde Tuğrul karakterine hayat vermektedir. Efekan Can, 1.79 metre boyundadır.

Efekan Can kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

HANGİ FİLM VE DİZİLERDE ROL ALDI?

2017 -  Ufak Tefek Cinayetler 

2018 – Tam Kafadan – Youtube Dizisi

2019 – Azize – Kanal D

2020 – Öğretmen – Fox Tv

2020 – Tam Kafadan Karavana – Sinema

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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