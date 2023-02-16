Efekan Sensoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efekan Sensoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efekan Sensoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efekan Sensoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efekan Sensoy 3 Şubat 2004 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Efekan Şensoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efekan Sensoy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Efekan Sensoy, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Efekan Sensoy'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Efekan Sensoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efekan.sensoy/

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Efekan Sensoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efekan Sensoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Efekan Sensoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efekan Sensoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

Efekan Sensoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efekan Sensoy şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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